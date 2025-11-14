Офицера-взяточника отправили за решетку Офицер из Белгородской области получил семь лет колонии за взятки

Офицер из белгородской войсковой части был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за систематическое получение взяток, сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области. Приговор вынес Курский гарнизонный военный суд.

Следствие установило, что офицер многократно брал деньги у солдат за помощь в сдаче спортивных нормативов. Он завышал им результаты физподготовки, чтобы они получали дополнительные выплаты.

Суд лишил осужденного звания майора и конфисковал у него 175 тыс. рублей. Также офицера обязали вернуть государству 598 тыс. рублей — именно столько он нанес ущерба министерству обороны.

