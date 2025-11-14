Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:07

Офицера-взяточника отправили за решетку

Офицер из Белгородской области получил семь лет колонии за взятки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Офицер из белгородской войсковой части был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за систематическое получение взяток, сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области. Приговор вынес Курский гарнизонный военный суд.

Следствие установило, что офицер многократно брал деньги у солдат за помощь в сдаче спортивных нормативов. Он завышал им результаты физподготовки, чтобы они получали дополнительные выплаты.

Суд лишил осужденного звания майора и конфисковал у него 175 тыс. рублей. Также офицера обязали вернуть государству 598 тыс. рублей — именно столько он нанес ущерба министерству обороны.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны начальник пресс-службы полиции и администратор новостного портала «Конкретно.ру», которые на протяжении нескольких лет занимались продажей конфиденциальных сведений из оперативных сводок. Сотрудник правоохранительных органов получал денежные вознаграждения за предоставление ежедневных отчетов о происшествиях и видеозаписей с городских камер наблюдения.

Россия
Курская область
офицеры
взятки
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.