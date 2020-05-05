Один из корпусов больницы в Самаре перевели в режим обсерватора

https://static.news.ru/photo/6f9c0a8e-8eb8-11ea-b6bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Первый корпус ГКБ № 1 в Самаре на 14 дней переведён в режим работы обсерватора из-за того, что у одного из врачей был выявлен коронавирус.

Медик находился дома на больничном с признаками ОРВИ. После подтверждения заражения COVID-19 его доставили в специализированную больницу. Проводится эпидемиологическое расследование, установлен круг лиц, контактировавших с заражённым. В Самарскую областную клиническую больницу госпитализирован 21 человек из числа пациентов и медперсонала ГКБ. У всех взяты необходимые анализы.

В первом корпусе ГКБ проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Находящимся там медикам и пациентам обеспечиваются условия пребывания, включая горячее питание. Остальные корпуса больницы работают в прежнем режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Самарской области.

Ранее NEWS.ru писал, что первая смерть в регионе от коронавируса была зафиксирована в конце апреля. Тогда скончался 74-летний житель области, у которого были диабет и онкозаболевание. На сегодняшний день число жертв инфекции достигло шести.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 155,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 19,8 тысячи человек, умерли — 1,4 тысячи. В Москве 80,1 тысячи заболевших, более 7,8 тысячи выздоровели, скончались — 816.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 251 тысячи человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.