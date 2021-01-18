Очевидец рассказал о спасательной операции на Домбае

https://static.news.ru/photo/78de211e-59a5-11eb-9c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 09.mchs.gov.ru

После схода лавины на горнолыжном курорте Домбай удалось спасти 12 человек. Об этом рассказал местный житель, принимающий участие в операции.

По словам Руслана, около 200-300 местных жителей участвуют в операции спасения на 4 уровне. Именно там был сход лавины.

Сейчас работает техника. Нашли 12 человек, все живы. Пока только один не может выйти на связь, — цитирует его «Москва 24».

Ранее сообщалось, что при сходе лавины погиб как минимум один человек. Ещё шесть пострадавших выбрались из-под снега самостоятельно. Кроме того, под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря.

Инцидент произошёл днём 18 января. Отмечается, что лавина могла произойти из-за сейсмических колебаний от искусственного спуска другой лавины.

Ранее сообщалось, что новые комплексы по поиску людей под завалами и лавинами представлены Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ. Они предоставляют новые технические возможности, которые позволят быстрее обнаружить пострадавших.

С помощью одного из них, «Поиск-ПО», будут спасать людей из-под лавин. При этом человек, оказавшийся в чрезвычайной ситуации, необязательно должен иметь при себе устройство для определения местонахождения — прибор всё равно сможет обнаружить пострадавшего.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к туристам и жителям Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов с призывом не посещать горные участки, где есть вероятность схода лавин.