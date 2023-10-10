Обвиняемый в покушении на Прилепина решил остаться в СИЗО

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Гражданин России и Украины Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, не стал протестовать против пребывания в СИЗО, передает РИА Новости со ссылкой на документы Басманного суда Москвы. Отмечается, что его защита даже не попросила суд отклонить запрос следствия о продлении срока ареста.

Обвиняемый Пермяков А. А. и его защитник — адвокат Лисица Л. М. не возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении меры пресечения. — NEWS.ru), — говорится в тексте решения судьи Наталии Дударь.

Как отметили эксперты в области права, это довольно редкая позиция для обвиняемых. Обычно даже в случае полного признания вины фигуранты дела настаивают на менее строгих мерах пресечения, чем содержание под стражей.

В постановлении суда также отмечается, что освобожденный Пермяков может «попытаться связаться с неопределенными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств о своей невиновности или уничтожения имеющихся доказательств, сбор и установление которых на данный момент не завершены».

6 мая в Нижегородской области автомобиль Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин от полученных травм скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый в покушении на Прилепина вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел в действие дистанционно.