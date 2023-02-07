Новости регионов: омский школьник организовал поджог автомобиля ради хайпа

Фото: STEFAN ZEITZ via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Жители Тюмени в социальных сетях делятся фотографиями совы, которая уже два дня неподвижно сидит на крыше одного из домов. Местные обеспокоены тем, что птица может быть ранена или мертва.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае под городом Железноводском произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали более 30 транспортных средств. О ДТП на трассе Минеральные Воды — Железноводск сообщают многочисленные очевидцы в социальных сетях, пишет newstracker.ru.

Удмуртия

С начала зимы в Ижевске было выявлено 219 нарушений правил благоустройства дворов, сообщает udm-info.ru. Всего проверили 1202 дворовые территории.

Ростовская область

По данным управления ЗАГСа Ростовской области, в 41% случаев разводятся граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Такие данные стали известны по итогам работы за 2022 год, пишет rostovgazeta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани в республиканской клинической инфекционной больнице произошел взрыв газа, сообщает inkazan.ru. По имеющейся информации, из-за разгерметизации в детском приемном отделении лопнул кислородный баллон.

Волгоградская область

В Волгограде в здании новой школы заканчиваются строительные работы, сообщают novosti volgograda.ru. Здание готово на 80%. В будущем школа сможет принять около тысячи школьников.

Нижегородская область

В Нижегородской области планируется в два раза увеличить производство трамваев «МиНиН». Как информирует newsnn.ru, предприятие рассчитывает выпускать не менее 80 вагонов в год.

Свердловская область

В Свердловской области выделено 2 млрд рублей на строительство социальных и спортивных учреждений, информирует tagilcity.ru. На эти средства также будут возведены семь школ.

Оренбургская область

В Ташлинском районе Оренбургской области будет перекрыт проезд вдоль дороги Илек — Ташла — Соболево в связи с ремонтом моста. По информации 56orb.ru, ограничение будут действовать до сентября. Автомобильное движение будет организовано по временной дороге.

Тюменская область

В одной из групп Тюмени во «ВКонтакте» опубликовали фотографию совы, которая уже несколько дней неподвижно сидит на крыше дома. Как сообщает nashgorod.ru, жители города обеспокоены тем, что птица может быть ранена или мертва.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Омская область

В Омске ради хайпа 17-летний школьник организовал поджог автомобиля местного врача, пишет gorod55.ru. Заказ выполнили знакомые парня, но подросток отказался платить за проделанную работу.

Карелия

В Петрозаводске жители могут остаться без своих квартир из-за перепланировки. Как пишет karelinform.ru, администрация приняла новые правила, согласно которым за нарушение ряда ограничений у собственников могут изъять жилье.

Приморский край

В Приморском крае за минувшую неделю почти на две сотни увеличилось число зараженных COVID-19, пишет vostokmedia.com. Издание отмечает, что суточная заболеваемость ковидом в регионе превысила порог в 100 человек и держится на этом уровне. Отмечается, что у многих заболевших выявлен штамм «кракен».

Башкирия

Одной из самых быстроразвивающихся причин смертности населения в Башкирии стали злокачественные образования. В администрации главы региона подчеркнули, что ключевыми факторами развития заболеваний могут стать употребление алкогольных напитков, курение, нездоровое питание и отсутствие физической активности, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

Библиотекари Комсомольска-на-Амуре подготовили рекомендации, как перестать употреблять непристойные выражения в речи. По мнению работников культуры, необходимо активно пользоваться синонимами, читать и писать сочинения, пишет transsibinfo.com. Эксперты уточнили, что использование таких выражений говорит о небольшом словарном запасе человека и его духовной нищете.