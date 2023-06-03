Назван следующий после Артемовска город, который сдадут ВСУ «РВ»: ВСУ показывают готовность сдать Часов Яр

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдадут Часов Яр следующим после Артемовска (украинское название — Бахмут). Такой вывод сделала «Русская Весна» после просмотра видеозаписей украинских военных.

Издание отмечает, что Часов Яр считается следующей линией боестолкновений между ВСУ и ВС РФ. При этом украинская сторона демонстрируют виды полуразрушенного населенного пункта между Константиновкой и Артемовском. Бойцы ВСУ называют оставшихся в нем жителей «бомжами и ждунами», намекая, что люди ожидают перехода города под контроль российских военных.

Американское издание Military Watch Magazine ранее предположило, что Украина может потерять контроль над городом Часов Яр. Западные аналитики считают, что именно Часов Яр, который расположен к западу от Артемовска, может стать следующей целью для наступательных действий России.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали стягивать силы к Часову Яру под Артемовском. По его словам, противник также наращивает количество вооружений и бронетехники. Марочко предположил, что целью таких действий может быть желание украинского командования ударить по флангам российских подразделений, которые находятся в Артемовске.