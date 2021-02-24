Найденный в Чите погибший оказался дезертиром, пропавшим 16 лет назад

https://static.news.ru/photo/3562906a-7731-11eb-9968-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре 2020 года в частном доме в Чите было обнаружено тело мужчины. Сибирячка опознала в нём сына, пропавшего 16 лет назад с места прохождения воинской службы.

Как передаёт РИА Новости, 20 сентября 2004 года солдат покинул территорию танкодрома в посёлке Песчанка и не вернулся. Его так и не смогли найти — инцидент разбирали следователи, которые допускали убийство солдата сослуживцами или утопление в танковом бассейне для подводного вождения. Однако ни она из версий не была подтверждена.

Мужчина, чьё тело было найдено в прошлом году в Чите, по словам хозяйки дома, был её гражданским мужем. Однако она не смогла предоставить никаких его документов. Идентифицировать его личность попытались по отпечаткам пальцев, и тогда выяснилось, что они совпадают с отпечатками пропавшего годы назад солдата. Идентичность отпечатков подтвердила судебная экспертиза, также покойного опознала по фотографии его мать.

Ранее NEWS.ru писал, что дедовщина и поборы стали причиной перехода рядового Вооружённых сил Украины (ВСУ) на сторону ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинский солдат вышел на связь с представителями республики ещё до своего побега. Он рассказал ополченцам, что страдал от беспредела сержантов, которые отбирали у него деньги под угрозой расправы.