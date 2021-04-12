Надувной космонавт сдулся в Красноярске в День космонавтики

https://static.news.ru/photo/fe3baf66-9b77-11eb-9c06-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Петров/vk.com

Перед Институтом нефти и газа Сибирского федерального университета в Красноярске в преддверии Дня космонавтики установили надувного космонавта, однако в день праздника 17-метровая фигура сдулась.

Понедельник — день тяжёлый. Но его починят и он снова будет в норме, — говорится в подписи к посту на странице вуза во «ВКонтакте».

Надувной космонавт сначала «прилёг» боком на здание, а затем и полностью упал.

В соцсети студенты уже посостязались в остроумии, разместив его фотографии до и после и придумав к ним забавные подписи.

Как писал NEWS.ru, огромная надувная фигура в виде озлобленного ребёнка в подгузнике с лицом экс-президента США Дональда Трампа, держащего в руке телефон, нашла своё пристанище в Музее Лондона. Сотрудники заведения выразили надежду, что этот «ребёнок» в музее станет напоминанием о том времени, когда Лондон выступил против Трампа, а также позволит подсказать тем, кто его видит, как они могут продолжать борьбу с политикой ненависти. Теперь шар будет выставлен в городском музее наряду с другими экспонатами, связанными с общественными протестами в британской столице.

При этом в 2019 году «Малыша Трампа» даже попытались зарезать. Это сделал мужчина в штате Алабама, США. Изображавший Трампа шар в подгузнике и с мобильником в руке вынесли на акцию протеста против президента. Один из местных жителей остался недоволен организованными протестами и накинулся на шар с ножом.