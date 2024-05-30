Над Краснодарским краем сбили украинские беспилотники Минобороны РФ: над Краснодарским краем ПВО сбила пять украинских БПЛА

Фото: МО РФ

Средства российской противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны самолетного типа были нейтрализованы в районе 07:00 мск.

Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края, — говорится в сообщении.

Минобороны ранее сообщало о попытках ВСУ атаковать объекты на территории России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS и беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. По данным военных, это произошло в ночь на 30 мая. Средства ПВО сбили восемь ракет над Азовским морем, еще восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря.

До этого военный эксперт Алексей Леонков предположил, с чем связано появление американских беспилотников над Черным морем. По его мнению, они могут собирать информацию для будущих ударов по Крыму. Как считает Леонков, космическая разведка может дать только статистику, однако в некоторых случаях требуется верификация для понимания того, что из себя представляет объект.

Вечером 29 мая губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нескольким населенным пунктам региона. По его словам, под обстрелом оказались хутор Стадников, город Шебекино и Новая Таволжанка. В Стадникове пострадала местная жительница.