На Кубани ищут виновника смертельного ДТП с подростком-инвалидом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Темрюкском районе Краснодарского края разыскивают виновника смертельного ДТП с подростком — инвалидом детства Павлом, передает Telegram-канал Kub Mash. Парень оказался в реанимации с переломом челюсти и сотрясением мозга — врачи не смогли его спасти.

Подросток шел по проезжей части недалеко от поселка Стрелка. По данным Kub Mash, Павла сбила машина после того, как он не уступил ей дорогу. Виновник ДТП скрылся с места инцидента.

Местные СМИ ранее сообщали, что Павла избили неизвестные. По их версии, на подростка напала группа людей и нанесла жестокие увечья.

Парня обнаружили без сознания прохожие и вызвали скорую помощь. Павла госпитализировали в тяжёлом состоянии в больницу посёлка: медики диагностировали у него рваные раны лица, перелом челюсти, гематомы и сотрясение. Спасти молодого человека не удалось.

Ранее в Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин. По одной из версий, девушки шли по проезжей части, когда автомобилист «допустил наезд» на них — они скончались на месте до приезда скорой помощи.