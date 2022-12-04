На Камчатку обрушились сильный снегопад и метель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатку обрушились сильный снегопад и метель, сообщает «МИР 24». По данным телеканала, на дорогах плохая видимость, участились аварии.

Как пишет «МИР 24», регион оказался под влиянием мощного циклона. Он принес ветер и сильный снегопад.

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры последствий непогоды на полуострове. На них видно, как машины «вылетают» на обочины или вовсе застревают в сугробах, а на улицах не расчищены дороги. Кроме того, жители жалуются на нулевую видимость на дорогах.

Ранее синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.

В свою очередь ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самая холодная погода — ночью температура в Московском регионе опустится до −21 градуса, а днем будет держаться на уровне −17. Первый день нового года также будет морозным — ночью температура достигнет минус 18 градусов, а днем градусник покажет минус 14 градусов.