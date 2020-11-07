МВД проверит приют в Приангарье, где нашли мёртвых собак

https://static.news.ru/photo/ae516ae4-20d5-11eb-ae71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Иркутской области/vk.com

Приют «Пять звёзд» в селе Карлук Иркутской области проверят после обнаружения там мёртвых собак.

Общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после посещения приюта подала заявление в региональную службу ветеринарии. Во время осмотра она сняла видео, на котором запечатлены мёртвые собаки и щенки.

Служба направила письмо в Главное управление МВД России по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в отношении ООО «Пять звёзд», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там добавили, что также заявление направлено в прокуратуру. Если ведомство даст положительное заключение, ветеринары проанализируют работу приюта и дадут собственное заключение, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы сообщили, что чаще всего городские службы забирают кошек и собак, которые бегают по улицам без чипов и ошейников, а вот породистых питомцев к дверям приютов подбрасывают сами хозяева.