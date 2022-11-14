Мужчина с ножом напал на двух полицейских в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина с ножом напал на двух полицейских в селе Цибанобалка под Анапой, сообщает Telegram-канал Kub Mash. В настоящее время движение в селе перекрыто — силовики готовятся к штурму дома злоумышленника.

По данным канала, вечером полицейские пришли к Олегу Лысакову, который является злостным неплательщиком за коммунальные услуги. Силовики, предположительно, собирались отключить газ и электричество за накопившиеся долги. Но как только входная дверь открылась, мужчина с ножом сначала ударил в руку одного участкового, а затем и другого — в ногу, пишет Kub Mash.

На место случившегося вызвали еще несколько нарядов полиции. Лысаков закрылся в доме — полицейские предполагают, что злоумышленник вооружен гладкоствольным ружьем. На месте ожидают приезда ОМОНа.

Ранее пьяный дебошир напал на женщин-полицейских в отделении МВД Обнинска. Усмирить нападавшего удалось только при помощи трех других полицейских. Уточнялось, что мужчина — рецидивист и ранее уже привлекался к ответственности.

В Костромской области пожилой дебошир ранее выстрелил в полицейского, сопровождавшего его в служебный автомобиль. От полученных ранений правоохранитель умер. Подозреваемого вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После переговоров мужчина 1958 года рождения сдался полиции. Позднее выяснилось, что преступник был неоднократно судим.