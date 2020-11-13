Москвичей предупредили о скором приходе «метеорологической зимы»

https://static.news.ru/photo/9b805284-264a-11eb-aec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Метеорологическая зима» с ночными морозами и дневной температурой до минус трёх градусов придёт в Москву уже на следующей неделе, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эти выходные, по его словам, станут последними днями «метеорологической осени», когда среднесуточная температура выше нуля.

На следующей неделе среднесуточная температура впервые в сезоне опустится в «синий», отрицательный сектор термометров, и начнётся «метеорологическая зима». С каждым днём температура станет понижаться, ночами ударят лёгкие морозцы, к среде — до минус 3–6 градусов, в дневные часы — от 0 до минус 3, — сообщил РИА Новости Тишковец.

Он также добавил, что на следующей неделе существенные осадки маловероятны, а атмосферное давление продолжит расти и достигнет 765 мм ртутного столба.

Как писал NEWS.ru, отдельные снежинки полетят над столицей уже в это воскресенье, 15 ноября, но снежный покров они не образуют, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В столичном департаменте транспорта уже порекомендовали водителям сменить шины на зимние.