Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

https://static.news.ru/photo/695538ac-7991-11eb-a2d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Михаил Леус рассказал о погоде, которая ожидается в Москве 28 февраля. По его словам, жителей столицы ждёт мокрый снег и гололедица.

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт снег, мокрый снег, гололедица, — сообщил он.

Температура в городе достигнет 0-2 градусов, а в Московской области — минус 2 — плюс 3 градусов. Ветер будет северный, 2-7 м/с, а атмосферное давление будет расти до 749 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве закончится слякоть, возникшая после потепления. По её словам, такая погода сохранится до середины апреля. Она отметила, что, вероятно, снег в городе будет лежать до конца марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве днём 26 февраля поднялась до рекордных +6,4 градуса, установив новый рекорд для этого дня. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял шесть градусов тепла. Причиной такой высокой температуры после аномальных морозов стало не только мощное вторжение тёплого воздуха, но и солнце, которое выглянуло во второй половине дня. Всё это усилило таяние снега в городе, воды на улицах прибавилось