Мобильное приложение для участников программы реновации запустят в Москве

https://static.news.ru/photo/ead7b1d8-ce61-11ea-af66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Специальное мобильное приложение для удобства участников программы реновации появится в Москве. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В настоящее время в работу строительного комплекса активно внедряются цифровые технологии и электронные сервисы. Принято решение о разработке специального мобильного приложения для участников программы реновации, которая касается более миллиона москвичей, — заявил Бочкарёв.

В программе будет указан статус готовности квартиры, рассказано об особенностях проектирования домов и обустройства прилегающих территорий. Участник реновации сможет через приложение удалённо оформить документы, необходимые для переезда. В настоящее время специалисты приступили к разработке программного обеспечения, пока рано говорить о точных сроках его появления, отметил заместитель мэра, сообщает «Интерфакс».

Московские власти запустили программу реновации летом 2017 года. Планируется расселить около миллиона человек, которые проживают в 350 тысячах квартир общей площадью 16 млн кв. метров. Всего в программу реновации включено 5174 дома. Речь идёт о расселении граждан из пятиэтажек, а также из ветхого и непригодного жилья.

NEWS.ru писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации по всей России.