Минздрав России проверит жалобы китайского гражданина Ван Юньбиня, госпитализированного с коронавирусом и недовольного лечением в Чите.
В связи с поступлением жалобы министерством дано указание органам власти Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице, — цитирует ТАСС замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.
По словам госпитализированного Ван Юньбиня, он попал в больницу 27 января вместе с женой и сыном — вскоре после приезда из Китая.
Как писал NEWS.ru, мужчина заявил в интервью, что читинские врачи не информируют его о ходе лечения, и даже о своём диагнозе мужчина якобы узнал только из китайских новостей. Гражданин Китая также усомнился в качестве медицинских услуг.
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