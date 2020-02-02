https://static.news.ru/photo/9d5fa02e-45ad-11ea-b568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России проверит жалобы китайского гражданина Ван Юньбиня, госпитализированного с коронавирусом и недовольного лечением в Чите.

В связи с поступлением жалобы министерством дано указание органам власти Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице, — цитирует ТАСС замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

По словам госпитализированного Ван Юньбиня, он попал в больницу 27 января вместе с женой и сыном — вскоре после приезда из Китая.

Как писал NEWS.ru, мужчина заявил в интервью, что читинские врачи не информируют его о ходе лечения, и даже о своём диагнозе мужчина якобы узнал только из китайских новостей. Гражданин Китая также усомнился в качестве медицинских услуг.