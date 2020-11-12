Минобороны развернёт в Хакасии мобильный госпиталь из-за вспышки COVID

https://static.news.ru/photo/10a3b53a-24aa-11eb-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство обороны России направит в Хакасию медицинский отряд специального назначения, в регионе будет развёрнут мобильный госпиталь на 100 коек в связи с ухудшением там ситуации с распространением коронавируса.

В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента Российской Федерации медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развёртывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики, — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

В полевом госпитале будут работать порядка 200 военных медиков из Центрального военного округа. В рамках госпиталя будут функционировать реанимация, лаборатория ПРЦ-диагностики, санитарно-эпидемиологическая лаборатория, инфекционное отделение и отделение анестезиологии.

Госпиталь снабдят необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, УЗИ, рентгенами и др.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хакасию для борьбы с коронавирусом направлена группа специалистов Минздрава. Представители Минздрава, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений проверят, насколько эффективно в Хакасии организована медицинская помощь, окажут практическую помощь пациентам с коронавирусом и организационно-методическую поддержку.

Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова отмечала, что в Хакасии, а также в Чувашии, Ивановской и Еврейской автономной областях больницы для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 95%.

В Хакасии с 10 на 11 ноября был выявлен 171 новый случай заражения COVID-19. Вылечились за 24 часа 134 пациента. По всей России COVID-19 за сутки заболел 19 851 человек.