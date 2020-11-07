Минздрав отправил специалистов в Хакасию из-за вспышки COVID-19

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Минздрав направил группу специалистов в Хакасию в связи со вспышкой в регионе коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Там отметили, что соответствующее поручение поступило от министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Представители Минздрава, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений проверят, насколько эффективно в Хакассии организована медицинская помощь, окажут практическую помощь пациентам с коронавирусом и организационно-методическую поддержку, уточнили в пресс-службе.

Кроме этого специалисты министерства работают сейчас в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, а также в Алтайском крае, в Якутии и Крыму. В ближайшее время будут представители федеральных учреждений Минздрава будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай.

Международная помощь по борьбе с распространением коронавирусной инфекции оказана Южной Осетии и Абхазии.

По состоянию на 8 ноября в России выявлено 20 498 новых случаев инфицирования, 286 пациентов умерли и 11 492 человека выздоровели. Таким образом, по официальным данным, за время пандемии в общей сложности заболели 1 774 334 россиянина, из них 30 537 погибли, а 1 324 419 исцелились.

Общее число заражённых, находящихся под наблюдением врачей, на данный момент составляет 419 378 граждан, за сутки этот показатель вырос на 8720 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что число случаев заражения COVID-19 в мире перевалило за 50 миллионов.