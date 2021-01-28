Ракова сообщила о возможности привить от COVID всех желающих пенсионеров

https://static.news.ru/photo/5656b65e-6190-11eb-90a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Москвы есть возможность привить от коронавируса всех пенсионеров, которые этого захотят, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В городе никак не ограничена вакцинация людей старше 60 лет.

Вакцину разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории никаких ограничений по вакцине нет. В полном объёме весь спрос мы готовы удовлетворить, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова отметила, что у пожилых людей, привившихся от COVID-19, не было зафиксировано почти никаких побочных реакций на вакцину.

Ранее заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева заявила, что не стоит проходить вакцинацию повторно, если пациент заболел после первой прививки от COVID-19. Она также добавила, что через три-шесть месяцев после болезни необходимо измерить уровень антител, писал NEWS.ru.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».