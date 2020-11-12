Медик в Кузбассе заболел COVID-19 после вакцинации

https://static.news.ru/photo/18d86810-24a8-11eb-9233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случай заболевания коронавирусом после введения вакцины «Спутник V» зафиксирован у медработника в Кемеровской области, сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина.

По мнению представителя министерства, начало болезни после вакцинации может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода коронавируса, передаёт РИА Новости.

У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы <...> этой двухкомпонентной вакцины, но заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учётом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением, — сказала Зеленина.

Специалист добавила, что после введения первой дозы препарата иммунитет у человека начинает вырабатываться, но формируется только после повторного вакцинирования.

Ранее трое медиков из Барнаула, которые были одними из первых привиты российской вакциной «Спутник V», сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Как считает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, у медиков в Алтайском крае не успел выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.