https://static.news.ru/photo/602cfa16-6cc8-11ea-9fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Тест выявил COVID-2019 у троих жителей Челябинской области, все они госпитализированы в клиническую больницу № 8.

Первый случай заражения в регионе был выявлен 21 марта у 21-летнего жителя Миасса, вернувшегося из поездки в Испанию. Трое новых заражённых ездили в Италию, передаёт РИА Новости.

Они находятся в боксах, поэтому в ближайшее время мы ждем подтверждения от «Вектора», — сообщила заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Как писал NEWS.ru ранее, в Китае число пациентов с диагностированным COVID-2019 сокращается, на данный момент лечение проходят чуть более пяти тысяч человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.