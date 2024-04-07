Останки бойцов ВСУ двухлетней давности эвакуировали из-под Артемовска РИА Новости: более 15 тел военнослужащих ВСУ эвакуировали из Артемовска

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих из-под Артемовска, сообщил корреспондент РИА Новости. Останки располагались около одного из укрепрайонов ВСУ. По информации агентства, они могли находиться там с лета 2022 года.

Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться. Либо разбросаны (в результате артудара. — NEWS.ru) настолько, что верхней части не будет, либо будем раскладывать и соберем, — сообщил один из членов рабочей группы.

Все тела были эвакуированы для проведения необходимых экспертиз. Советник главы ЛНР и руководитель межведомственной группы Анна Сорока отметила, что сбор останков поверженного врага — это проявление гуманности, которую важно сохранять даже в условиях вооруженного конфликта.

Сбор останков поверженного врага важен. Он напоминает нам о том, что все временно, вечны только доброта, справедливость, восприятие чужой беды, — отметила Сорока.

Ранее российский разведывательный беспилотник заснял, как украинская эвакуационная команда прятала тела погибших сослуживцев, чтобы скрыть потери. На опубликованных кадрах видно, как солдаты сбрасывают трупы в прифронтовой лесопосадке.