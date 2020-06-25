Интим-магазин в Петербурге оштрафовали за продажу смазки в карантин

https://static.news.ru/photo/3d86f2b6-b79e-11ea-b61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

В Санкт-Петербурге интим-магазин оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу смазки во время карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Дело в том, что лубрикант не считается товаром первой необходимости. Соответственно, его продажа запрещена в период действия ограничительных мер.

Интим-магазин находится на улице Большой Зелениной. К ответственности, как рассказали журналистам в пресс-службе петербургских судов, привлекли хозяйку торговой точки.

Смазка была куплена в апреле. Стоил лубрикант 999 рублей. Адвокат хозяйки магазина отметил письменном заявлении суду, что защита не оспаривает факт продажи. Однако в магазине продаётся не только смазка, но и товары первой необходимости. Юрист предоставил инстанции полных список соответствующей продукции и попросил ограничиться предупреждением.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, — сообщают «Невские новости».

С 15 июня в Санкт-Петербурге вступил в силу первый этап снятия ограничений. В городе возобновили работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани. До этого их деятельность была приостановлена.

Позднее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление о мерах по противодействию коронавирусу, согласно которым городские парки и скверы, детские и спортивные площадки откроются 28 июня, а летние кафе и зоопарк — 29 июня.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что 30 предприятий торговли были оштрафованы за несоблюдение режима ношения масок и социальной дистанции.