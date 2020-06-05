Ингушетия начнёт смягчать карантин 8 июня

https://static.news.ru/photo/bd32a2bc-a754-11ea-9212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил первый этап смягчения режима изоляции в республике. С 8 июня откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, химчистки и прачечные, юридические фирмы.

Аэропорт и транспортные узлы возобновят работу в обычном режиме.

Согласно указу , ограничения сохранятся для имеющих хронические заболевания и жителей старше 65 лет. Остальных обязали посещать общественные места в перчатках и медицинских масках.

По информации Роспотребнадзора, количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Ингушетии не изменилось по сравнению с серединой мая, ежедневно в республики находят 30–40 инфицированных. Всего выявлено 2,3 тысячи. Согласно официальной статистике, вирус стал причиной смерти 61 жителя Ингушетии.

Как писал NEWS.ru, на неделе Владимир Путин заявил о стабилизации эпидемической ситуации в России, несмотря на ежедневный рост количества заражённых за пределами Москвы. Президент назначил на 24 июня юбилейный парад Победы, а 1 июля распорядился провести голосование по поправкам в Конституцию.