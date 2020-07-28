Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане ввели запрет на партнёрские роды, пишет inkazan.ru . Ограничение связано с эпидемиологической ситуацией. Также все роженицы в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус.

Башкирия

В одном из башкирских сёл взорвались боеприпасы. Как пишет mkset.ru , сотрудники частного предприятия проводили плановые работы по сбору и очистке снарядов с истекшим сроком. В результате в больнице оказались четыре человека.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде местные жители фиксируют «стрижепад». Как пишет newsnn.ru , неокрепших птиц находят по всему городу. Экологи отмечают, что корма на всех птенцов не хватает, поэтому те выпадают из гнёзд. В дикой природе они погибли бы, но в городе люди пытаются их спасти.

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Удмуртия

Дорога Дондыкар — Чажай в Удмуртии и после ремонта не перестаёт быть опасной, пишет udm-info.ru . Если до этого по ней нельзя было пройти без резиновых сапог, то сразу после ремонта здесь провалилась фура.

Ростовская область

В Ростовской области мужчина может сесть на шесть лет за применение насилия к представителю полиции, пишет rostovgazeta.ru . Полицейский сделал ему замечание из-за отсутствия маски в магазине, в ответ гражданин напал на него с кулаками, а затем повалил на пол и начал душить.

Приморье

В Приморье альпинист, совершивший восхождение на вулкан Ключевская сопка, погиб из-за горной болезни, пишет vostokmedia.com . Мужчине стало плохо, когда он и его товарищ достигли вершины вулкана 5 июля. Однако из-за непогоды добраться до пострадавшего сотрудники МЧС смогли только 23 июля.

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Омская область

В Омске хищение 32 миллионов не стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как пишет gorod55.ru , прокуратура рассмотрела обращение ОАО «Омсктрансстрой», где говорилось, что в 2008–2017 годах неустановленные лица заключили фиктивные договоры займа и похитили более 32 миллионов рублей. Прокуроры выяснили, что следственные органы несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела.

Оренбургская область

В Оренбургской области два злоумышленника разлили нефтепродукты на плодородных землях. Как пишет 56orb.ru , в первом случае происшествие привело к загрязнению плодородного слоя почвы и причинило вред на сумму более 1900 тысяч рублей. Во втором случае мужчина дважды разлил нефтепродукты, загрязнив сельскохозяйственные угодья. Возбуждены уголовные дела.

Карелия

Туристы в Карелии начали завязывать использованные медицинские маски вместо лент на деревьях на горе Сампо. Как сообщает karelinform.ru , это место считается культовым и популярным у гостей республики. Предполагается, что завязанная на дереве лента приносит удачу, однако специалисты бьют тревогу — бывшие в употреблении маски необходимо утилизировать и избегать прикосновений к ним.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Тюменский биатлонист Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом, сообщает nashgorod.ru . Спортсмен пожаловался на высокую температуру, которая также поднялась у его дочери, жены и тёщи. По мнению Шипулина, они заразились во время отдыха в Сочи.

Хабаровский край

Хабаровчане стали носить на митинги ножи и топоры, пишет transsibinfo.com . Правоохранители заявили, что изъяли несколько единиц холодного оружия. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал горожан «оставаться дома и беречь друг друга».

Ставропольский край

Туристы изводят сотрудников курортов Кавказских Минеральных Вод матом и рукоприкладством, пишет newstracker.ru . Один из посетителей бросил стакан в лицо сотруднице, которая попросила не наливать минералку в бутылку, так как это запрещено правилами. Также отдыхающие регулярно нарушают предписания Роспотребнадзора, ругаются матом и грубят персоналу.

Челябинская область

Две пожилые жительницы Миасса заперли дома без еды и воды кошек и собак. Как сообщается на портале «Курс дела» , соседи пожаловались на трупный запах, доносящийся из квартиры. Прибывшие на место зоозащитники, ЖЭК и полиция обнаружили полуживых животных и двух мёртвых собак. Питомцев забрали волонтёры, пенсионерок ждёт наказание по статье о жестоком обращении с животными.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ХМАО

В ХМАО 27 июля площадь природных пожаров возросла до 38,9 тысячи гектаров. Обнаружено ещё семь точек распространения огня, сообщает muksun.fm . Пожар подошёл близко к Ураю. Несколько точек огня находятся в непосредственной близости к Югорску. Фиксируется возгорание недалеко от Нягани. Между тем губернатор округа заявила, что угрозы природные пожары не несут. Ранее она отказалась от помощи извне.

Волгоградская область

В Среднеахбуинском районе Волгоградской области на поверхности воды оросительного канала обнаружен перевёрнутый автомобиль Renault Logan. Сначала сообщалось о пяти погибших. Спустя два часа появилось уточнение, что из автомобиля извлечено восемь человеческих тел, сообщает портал novostivolgograda.ru . Водитель Renault не справился с управлением и съехал в оросительный канал Заволжской оросительной системы в районе посёлка Верхнепогромное.

Свердловская область

В Свердловской области шестой день устраняют последствия паводка. На месте задействованы 286 человек, 76 единиц спецтехники, сообщает tagilcity.ru . На сегодняшний день спасателям удалось полностью откачать воду из жилых домов. Всего было откачано больше 342 тысяч кубометров воды. Также ведутся работы по восстановлению котельных и грейдированию улиц.

Ленинградская область

Метрополитен Санкт-Петербурга признан худшим в России: он занял последнюю, седьмую строчку в рейтинге, который составило Общероссийское объединение пассажиров. Как сообщает newia.ru , специалисты учли цену на поездку, наличие льгот, удобство оплаты, медиарейтинг, наличие Wi-Fi, время работы. Первое место в списке заняла Москва.

pixabay.com

Хакасия

В первом полугодии 2020 года сотрудники прокуратуры Хакасии выявили 1123 нарушения закона в сфере оплаты труда, сообщает newkhakasiya.online . Работникам различных отраслей при содействии прокуратуры выплачено свыше 69,9 млн рублей. Большая часть нарушений выявлена в сфере здравоохранения.

Сибирь