Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане ввели запрет на партнёрские роды, пишет inkazan.ru. Ограничение связано с эпидемиологической ситуацией. Также все роженицы в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус.
Башкирия
В одном из башкирских сёл взорвались боеприпасы. Как пишет mkset.ru, сотрудники частного предприятия проводили плановые работы по сбору и очистке снарядов с истекшим сроком. В результате в больнице оказались четыре человека.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде местные жители фиксируют «стрижепад». Как пишет newsnn.ru, неокрепших птиц находят по всему городу. Экологи отмечают, что корма на всех птенцов не хватает, поэтому те выпадают из гнёзд. В дикой природе они погибли бы, но в городе люди пытаются их спасти.
pixabay.com
Удмуртия
Дорога Дондыкар — Чажай в Удмуртии и после ремонта не перестаёт быть опасной, пишет udm-info.ru. Если до этого по ней нельзя было пройти без резиновых сапог, то сразу после ремонта здесь провалилась фура.
Ростовская область
В Ростовской области мужчина может сесть на шесть лет за применение насилия к представителю полиции, пишет rostovgazeta.ru. Полицейский сделал ему замечание из-за отсутствия маски в магазине, в ответ гражданин напал на него с кулаками, а затем повалил на пол и начал душить.
Приморье
В Приморье альпинист, совершивший восхождение на вулкан Ключевская сопка, погиб из-за горной болезни, пишет vostokmedia.com. Мужчине стало плохо, когда он и его товарищ достигли вершины вулкана 5 июля. Однако из-за непогоды добраться до пострадавшего сотрудники МЧС смогли только 23 июля.
twitter.com/palychpalych
Омская область
В Омске хищение 32 миллионов не стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как пишет gorod55.ru, прокуратура рассмотрела обращение ОАО «Омсктрансстрой», где говорилось, что в 2008–2017 годах неустановленные лица заключили фиктивные договоры займа и похитили более 32 миллионов рублей. Прокуроры выяснили, что следственные органы несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела.
Оренбургская область
В Оренбургской области два злоумышленника разлили нефтепродукты на плодородных землях. Как пишет 56orb.ru, в первом случае происшествие привело к загрязнению плодородного слоя почвы и причинило вред на сумму более 1900 тысяч рублей. Во втором случае мужчина дважды разлил нефтепродукты, загрязнив сельскохозяйственные угодья. Возбуждены уголовные дела.
Карелия
Туристы в Карелии начали завязывать использованные медицинские маски вместо лент на деревьях на горе Сампо. Как сообщает karelinform.ru, это место считается культовым и популярным у гостей республики. Предполагается, что завязанная на дереве лента приносит удачу, однако специалисты бьют тревогу — бывшие в употреблении маски необходимо утилизировать и избегать прикосновений к ним.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тюменская область
Тюменский биатлонист Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом, сообщает nashgorod.ru. Спортсмен пожаловался на высокую температуру, которая также поднялась у его дочери, жены и тёщи. По мнению Шипулина, они заразились во время отдыха в Сочи.
Хабаровский край
Хабаровчане стали носить на митинги ножи и топоры, пишет transsibinfo.com. Правоохранители заявили, что изъяли несколько единиц холодного оружия. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал горожан «оставаться дома и беречь друг друга».
Ставропольский край
Туристы изводят сотрудников курортов Кавказских Минеральных Вод матом и рукоприкладством, пишет newstracker.ru. Один из посетителей бросил стакан в лицо сотруднице, которая попросила не наливать минералку в бутылку, так как это запрещено правилами. Также отдыхающие регулярно нарушают предписания Роспотребнадзора, ругаются матом и грубят персоналу.
Челябинская область
Две пожилые жительницы Миасса заперли дома без еды и воды кошек и собак. Как сообщается на портале «Курс дела», соседи пожаловались на трупный запах, доносящийся из квартиры. Прибывшие на место зоозащитники, ЖЭК и полиция обнаружили полуживых животных и двух мёртвых собак. Питомцев забрали волонтёры, пенсионерок ждёт наказание по статье о жестоком обращении с животными.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
ХМАО
В ХМАО 27 июля площадь природных пожаров возросла до 38,9 тысячи гектаров. Обнаружено ещё семь точек распространения огня, сообщает muksun.fm. Пожар подошёл близко к Ураю. Несколько точек огня находятся в непосредственной близости к Югорску. Фиксируется возгорание недалеко от Нягани. Между тем губернатор округа заявила, что угрозы природные пожары не несут. Ранее она отказалась от помощи извне.
Волгоградская область
В Среднеахбуинском районе Волгоградской области на поверхности воды оросительного канала обнаружен перевёрнутый автомобиль Renault Logan. Сначала сообщалось о пяти погибших. Спустя два часа появилось уточнение, что из автомобиля извлечено восемь человеческих тел, сообщает портал novostivolgograda.ru. Водитель Renault не справился с управлением и съехал в оросительный канал Заволжской оросительной системы в районе посёлка Верхнепогромное.
Свердловская область
В Свердловской области шестой день устраняют последствия паводка. На месте задействованы 286 человек, 76 единиц спецтехники, сообщает tagilcity.ru. На сегодняшний день спасателям удалось полностью откачать воду из жилых домов. Всего было откачано больше 342 тысяч кубометров воды. Также ведутся работы по восстановлению котельных и грейдированию улиц.
Ленинградская область
Метрополитен Санкт-Петербурга признан худшим в России: он занял последнюю, седьмую строчку в рейтинге, который составило Общероссийское объединение пассажиров. Как сообщает newia.ru, специалисты учли цену на поездку, наличие льгот, удобство оплаты, медиарейтинг, наличие Wi-Fi, время работы. Первое место в списке заняла Москва.
pixabay.com
Хакасия
В первом полугодии 2020 года сотрудники прокуратуры Хакасии выявили 1123 нарушения закона в сфере оплаты труда, сообщает newkhakasiya.online. Работникам различных отраслей при содействии прокуратуры выплачено свыше 69,9 млн рублей. Большая часть нарушений выявлена в сфере здравоохранения.
Сибирь
В Новосибирской области суд оштрафовал больницу за нарушения, пишет atas.info. Суд установил, что её сотрудников обследовали на коронавирус не по правилам, а количество коек в отделении пульмонологии превышало нормы. Нарушения в работе медучреждения были выявлены Роспотребнадзором.