Губернатор Камчатки уходит в отставку

https://static.news.ru/photo/6fb35f12-7532-11ea-800f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamgubernator/instagram

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края, покидает свой пост по собственному желанию.

Заявление об отставке подано на имя президента России Владимира Путина. Региональная администрация уточняет , что Илюхин перейдёт на другую должность. Он занимал пост губернатора на протяжении девяти лет.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин одобрил 2 апреля отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. На его место временно назначен Александр Цыбульский. Также в четверг глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил о своём решении сложить полномочия.