Губернатор Камчатки уходит в отставку

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края, покидает свой пост по собственному желанию.
Заявление об отставке подано на имя президента России Владимира Путина. Региональная администрация
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин одобрил 2 апреля отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. На его место временно назначен Александр Цыбульский. Также в четверг глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил о своём решении сложить полномочия.
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