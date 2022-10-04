Губернатор Калужской области объяснил звуки взрывов в регионе Губернатор Калужской области Шапша объяснил звуки взрывов полетом сверхзвукового самолета

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Владислав Шапша

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что звуки, похожие на взрывы, о которых ранее сообщили жители Калуги в социальных сетях, связаны с полетом сверхзвукового самолета над городом. По его словам, поводов для беспокойства нет, специальные службы контролируют ситуацию, передает издание «Подъем».

Никаких критических вещей здесь нет. Специальные службы, в том числе МЧС, контролируют ситуацию. Предварительно, это пролет самолета. Такое бывает, когда сверхзвуковые полеты осуществляются. Поводов для беспокойства нет, — сказал Шапша.

По данным издания, в городской управе также подчеркнули, что пока точной информации о возможных взрывах нет.

Службы города принимают звонки, выясняют обстоятельства. По данным МЧС, возгораний нет, пожарные не выезжали. Следим за ситуацией, — отмечается в сообщении.

Ранее жители Калуги в социальных сетях сообщили, что в городе раздались три громких звука, похожих на взрывы, об аналогичной ситуации сообщают также в Туле и Подмосковье. В Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на данные регионального МЧС отметили, что причиной громких звуков могли стать испытания гиперзвуковых самолетов.