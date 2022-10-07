Группа вооруженных грабителей напала на инкассаторов в Орске

Фото: oren.sledcom.ru

Инкассатор получил огнестрельное ранение во время вооруженного нападения на сотрудников инкассаторской службы в Орске, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Оренбургской области. По предварительной информации, в группу нападавших вошли трое злоумышленников. После того как преступники совершили налет, они похитили деньги и скрылись с места происшествия.

По версии следствия, 7 октября 2022 года около 10:00 (08:00 мск. — NEWS.ru) на улице Станиславского в Орске группа лиц, предположительно, трое мужчин, напала на инкассаторов, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей, — сказано в сообщении.

Пострадавший в данный момент находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и разбой.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СК, сотрудник инкассаторской службы «Почты России», получивший ранение в ходе вооруженного налета в Орске, скончался.

Ранее сообщалось, что из филиала банка «Северный морской путь» (СМП) в Ставрополе грабители вынесли 19 млн рублей. Злоумышленник подобрал ключи к центральному входу кредитной организации, расположенной на улице Ленина, зашел в помещение и вынес из касс и ячеек крупную денежную сумму.