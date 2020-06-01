Горячую воду в МО будут отключать с учётом самоизоляции

https://static.news.ru/photo/fc5f3e76-a41d-11ea-ac72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что отключения горячей воды будут привязаны к режиму самоизоляции.

Графики отключения горячей воды должны быть выстроены с учетом того, что многие люди еще сидят дома, — написал он в своём Telegram-канале.

Директор Агентства развития коммунальной инфраструктуры Подмосковья Вадим Каретников, в свою очередь, отметил, что жители региона могут подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях горячего водоснабжения. Эта информация доступна также на интерактивной карте области.

Жители, подписавшиеся на рассылку, будут получать уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. А также смогут подать заявку, если какая-то из услуг предоставляется некачественно, — цитирует его ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти столицы решили сохранить горячее водоснабжение в жилых домах до 1 июля. По словам мэра Сергея Собянина, горячую воду не будут отключать до окончания самоизоляции.