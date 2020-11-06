Горняки под Челябинском попытались прожить на 4141 рубль в месяц

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане начали бороться с вбросами про лечение пневмонии хреновой настойкой, сообщает inkazan.ru . Граждан предупредили, что свойства этого овоща, безусловно, полезны, но использовать его для самолечения опасных заболеваний не стоит.

Башкирия

В одном и сёл Башкирии неизвестные подожгли крест. Как сообщили журналистам Mkset местные жители, инцидент произошёл после призывов уфимской активистки Рамили Саитовой сжигать все кресты на Урале. Не так давно она также прославилась, заявив, что «толерантность — это смерть», на просьбу проявить толерантность к представителям других национальностей.

Нижегородская область

Художник Бэнкси Нижегородский разместил плитку с изображением погибшей журналистки Ирины Славиной на фасаде её дома, пишет newsnn.ru . Славина сожгла себя 2 октября перед зданием ГУ МВД по Нижегородской области.

Бэнкси Нижегородский/vk.com

Удмуртия

Прокуратура обнаружила нарушения при начислении стимулирующих доплат медикам Глазова. Как отмечают журналисты udm-info.ru , за сентябрь доплату получил только один из специалистов бригады скорой помощи.

Ростовская область

В Ростовской области судят экс-руководителя экспертного состава Бюро медико-социальной экспертизы региона, пишет rostovgazeta.ru . Женщину обвиняют во взятках на 14 миллионов рублей, которые она брала за игнорирование поддельных справок об инвалидности.

Приморье

Во Владивостоке мужчина убил свою знакомую из-за обвинений в импотенции, пишет vostokmedia.com . Он ударил девушку 10 раз ножом в лицо и область шеи. Суд приговорил убийцу к семи годам тюрьмы.

Омская область

Двое омичей обманули государство, попросив выделить 47 миллионов рублей на несуществующий бизнес. Как пишет gorod55.ru , мужчины организовали сельскохозяйственный кооператив, а затем предоставили региональному Минсельхозу бумаги с ложными сведениями о покупке оборудования и транспортных средств. Им выделили деньги в рамках программы по развитию сельского хозяйства.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Оренбургская область

Минздрав Оренбургской области больше не будет сообщать подробности о пациентах, которые скончались из-за коронавируса. Как пишет 56orb.ru , причиной стали многочисленные жалобы родственников. По их словам, им неприятно видеть обсуждения под информацией о смерти их близких.

Карелия

Медсёстры Республиканской инфекционной больницы рассказали, что размещают пациентов в коридорах из-за загруженности учреждения. Как сообщает karelinform.ru , Минздрав при этом заявил, что такая ситуация была «временной», а места в больнице есть. По словам персонала, иногда одному человеку приходится заботиться сразу о 60 больных пациентах.

Тюменская область

В больнице Тобольского района замерзают больные и врачи. Как сообщает nashgorod.ru , медучреждение не отапливается с 30 октября из-за поломки насосов газовой котельной. Руководство больницы и администрация города заявили, что не отвечают за починку отопления. Сейчас в медучреждении насчитывается 15 пациентов и 10 сотрудников.

Хабаровский край

В Хабаровске школьнику вручили сто тысяч рублей за спасение пятилетнего ребёнка из воды. Как сообщает transsibinfo.com , мальчик увидел, как ребёнок сорвался с берега и упал в Амур, после чего тот прыгнул за ним и вытолкнул на берег. Благотворительный фонд «+7» вручил ему деньги в рамках премии «Человек-Поступок».

Ставропольский край

В Минеральных Водах Ставропольского края в реку Куму сбрасывают нечистоты. Как пишет newstracker.ru , местный житель заснял процесс загрязнения на видео. Ранее экологические активисты жаловались, что реку Куму загрязняют канализационными стоками в селе Краснокумское. Жители округа отметили, что на улице постоянно стоит неприятный запах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская область

В Челябинской области горняки и металлурги из пяти городов решили провести эксперимент — прожить месяц на 4141 рубль. Как пишет «Курс дела» , именно такая минимальная сумма официально определена работающему человеку на питание в России. Таким образом люди протестуют против новой методики подсчёта МРОТ и требуют перерасчёта этой суммы с учётом всех потребностей работающего человека.

ХМАО

В ХМАО-Югре плата за капремонт вырастет на 4,1% с января нового года. Это ниже изначально запланированного показателя на 1,3%. Как пишет muksun.fm , предполагалось, что с января 2021 года плата за капремонт увеличится на 5,4%, однако в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, было решено уменьшить рост.

Волгоградская область

В Волгограде в аптеках всё ещё в дефиците целый ряд лекарств. Аптеки даже вывешивают списки отсутствующих в продаже лекарств, чтобы люди не стояли за ними в очереди. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , препараты, которые в период эпидемии прописывают врачи больным, горожанам приходится искать в других регионах. В облздраве считают, что в создании дефицита больше виновата не система маркировки, тормозящая розничный оборот препаратов, а сами граждане, закупающие лекарства впрок.

Свердловская область

В Екатеринбурге составлен первый протокол за нарушение масочного режима в лифте, пишет издание tagilcity.ru . Всего в ходе рейда было составлено 20 протоколов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для физических лиц предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

pixabay.com

Ленинградская область

В петербургских школах вторая учебная четверть будет частично дистанционной. Родители смогут выбрать, какая форма обучения лучше подойдёт их детям, пишет newia.ru . С 9 ноября петербургские родители школьников смогут перевести своих детей на смешанную форму обучения.

Хакасия

В двух городах Хакасии школьникам продлили каникулы из-за вспышки ОРВИ и COVID-19. Как сообщает newkhakasiya.online , о вынужденном продлении осенних каникул в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом известили горожан администрации городов Абазы и Саяногорска. Также для большинства школьников республики новая четверть начнётся с занятий на удалёнке. Решение о переводе учащихся школ Абакана, Саяногорска и Черногорска на дистанционный режим принято в соответствии с решением правительства Хакасии.

Сибирь

В Новосибирске отстранили от работы медсестру, которая хватала ребёнка за волосы. В соцсетях появился видеоролик, на котором сотрудница Новосибирской клинической туберкулёзной больницы берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, пишет atas.info . По факту произошедшего следователи организовали проверку. Также готовится приказ о её увольнении.