Глухонемой художник — инвалид нарисовал Шатунова на заборе и стал звездой

Фото: vk.com/igumnov_m

34-летний глухонемой житель Иркутской области Михаил Игумнов начал рисовать после аварии, в результате которой оказался прикован к инвалидному креслу. Он написал портреты актера Сергея Бодрова, бойца Хабиба Нурмагомедова и недавно умершего певца Юрия Шатунова. Творчество сибиряка сделало его звездой не только в родном крае, но и в социальных сетях, пишет «КП-Иркутск».

Жена начала уходить из дома. В очередной раз сын вместе с другом поехал ее искать. На мотоцикле наехали на камень и перевернулись. Миша получил перелом третьего шейного позвонка и оказался прикован к постели, — рассказала об инциденте мать художника Зинаида Игумнова.

Она уточнила, что после аварии Игумнов оказался практически парализован: врачи делали ему массажи и работали над восстановлением. Спустя год упорного труда Игумнов смог самостоятельно пересаживаться в инвалидное кресло и внезапно начал рисовать, хотя до этого «не держал кисточку в руках», рассказала мать мужчины. Начинающий художник начал срисовывать иконы в своей палате, а после по фотографии написал портреты матери, сына и сестры.

Рисование стало жизнью сына. Соседи и друзья семьи стали просить Мишу нарисовать их портреты. За работы давали деньги. Людская молва привела к тому, что сейчас у него от заказов нет отбоя, — резюмировала мать Игумнова.

Ранее члены семьи покойного Юрия Шатунова объявили о начале конкурса на лучший памятник музыканту. По их словам, сроки не ограничены, а главная цель — создать тот памятник, который будет достоин артиста.