Глава Севастополя отказался от проекта переброски воды из реки Крыма

https://static.news.ru/photo/b80c8e18-fecc-11ea-87a5-fa163e074e61_660.jpg Севастополь, Россия Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что проект подачи в город воды из реки Коккозка в республике Крым не может быть реализован. По его словам, причиной стала негативная реакция общественности.

Проект, который я предлагал президенту, по забору паводковых вод, которые условно начнутся с декабря из реки Коккозка, был очень негативно воспринят общественным мнением, прежде всего крымчанами, жителями Бельбекской долины, — пояснил чиновник в эфире телеканала СТВ.

Развожаев отметил, что при «таком общественном мнении» в подобном формате нельзя реализовывать проект, каким бы благим делом он не казался.

В настоящее время ситуация с водой в Севастополе «очень тяжёлая», потери воды в городе составляют 40%, подчеркнул губернатор. Он добавил, что городские власти ищут альтернативные варианты подачи воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, чьё постпредство находится в Херсоне, заявил: Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал. По его словам, перекрытым оказалось искусственное сооружение, которое финансируется из государственного бюджета. Он добавил, что река Днепр всё также «свободно течёт по территории Украины, Белоруссии и России».