Глава МЧС Куренков назвал серьезным завал по дому в Нижневартовске

Фото: 86.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Глава МЧС Александр Куренков назвал непростой ситуацию с обрушившимся домом в Нижневартовске из-за сложности завала. Министр пояснил, что для начала спасателям нужно разобрать крышу, а потом уже поэтажно спускаться к основному завалу и извлекать всех, кто там может оставаться, сообщает ТАСС.

Ситуация непростая, завал достаточно серьезный, — сказал Куренков.

При разборе завалов постоянно объявляются минуты тишины, на месте работают кинологи с собаками. Глава МЧС поблагодарил всех спасателей и пожарных, которые участвуют в разборе завалов и отметил, что они действуют четко и слаженно.

Министр подтвердил, что причиной взрыва в пятиэтажке стала разгерметизация газового баллона и что баллон в квартире был не один. Куренков также сообщил, что одна из жительниц дома накануне чувствовала запах газа.

Накануне она обратилась к соседу из-за запаха газа, — пояснил глава МЧС, уточнив, что дом не был газифицирован.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. В результате погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семь числятся без вести пропавшими, четверо из них — дети.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей. Пострадавшим также будет выделена материальная помощь.