Глава Госсовета Крыма назвал захват СБУ сухогруза пиратской выходкой Глава Госсовета Крыма Константинов назвал захват СБУ сухогруза пиратством

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Захват Службой безопасности Украины (СБУ) сухогруза, который якобы в конце 2024 года загрузил пшеницу в порту Севастополя, похож на действия пиратов, заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По его мнению, порты Украины превратились в пиратские базы, и морякам всего мира стоит избегать их.

Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов, — констатировал Константинов.

Политик усомнился в том, что с Киевом можно заключить какие-либо договоренности. В цивилизованном обществе «с пиратами и террористами не договариваются», отметил он.

Ранее Служба безопасности Украины задержала судно, которое следовало под флагом одной из азиатских стран. В ведомстве отметили, что судно в конце 2024 года загрузило пшеницу в порту Севастополя. По данным СМИ, сухогруз находился в украинской акватории Дуная, следуя из Молдавии.

До этого депутат Госдумы Александр Бородай сообщил NEWS.ru, что лишь достижение Россией целей специальной военной операции положит конец терактам, которые совершает Украина, именно это имеет в виду президент РФ Владимир Путин, когда говорит о денацификации и демилитаризации. Он добавил, что Россия — огромная страна с большим населением и на данный момент защитить абсолютно всех людей невозможно.