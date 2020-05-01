Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0dcaf18a-8ba2-11ea-9684-fa163e074e61_660.jpg Исламудин Нургудаев Фото: nurgudaev05/instagram.com

Глава дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат, — написал Нургудаев в Instagram.

Он уйдёт на самоизоляцию. Однако это не повлияет на работу администрации. По его словам, она продолжит работу в штатном режиме.

Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Шамиль Исаев.

Всего в республике заражены COVID-19 1553 человека. Выздороветь удалось 114 пациентам. 12 человек скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вторая волна коронавируса в РФ может начаться осенью. В ведомстве подчеркнули, что летом инфекция может пойти на спад при наступлении жаркой и солнечной погоды, поскольку COVID-19, как и все другие респираторные инфекции, не любит ультрафиолета. Но всё может измениться осенью, при наступлении прохладной и дождливой погоды и возвращении на места учёбы или работы граждан, писал NEWS.ru.