ФСБ арестовала жителя Владивостока по подозрению в госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ арестовали жителя Владивостока по подозрению в государственной измене. По данным спецслужб, подозреваемый собирался сбором информации о военных объектах Приморья. После он направлял полученные данные в ГУ разведки Минобороны Украины, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Шпион находится под стражей.

В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины... В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, обвиняемый задержан, находится под стражей, — сказано в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО до 7 октября гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене. Как рассказали в пресс-службе суда, подозреваемый нигде не работает.

Заместитель главы комитета Думы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) заявил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за государственную измену. Ранее парламентарий призывал ужесточить наказание в плоть до пожизненного заключения без права апелляции в связи со сложившейся ситуацией. Также Луговой призывал лишать за измену государству гражданства.