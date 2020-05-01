Ещё один пациент с коронавирусом умер в Калининградской области

В Калининградской области умер ещё один пациент с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных исходов в регионе выросло до шести, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу за коронавирусом.
В Калининградской области за последние сутки объявлено 37 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 395, — сообщили в штабе.
Там также отметили, что противоэпидемические мероприятия проводятся по каждому случаю заболевания, определяется круг тех, с кем контактировал заболевший, для медицинского наблюдения.
Как ранее писал NEWS.ru, наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация на данный момент складывается в Калининградской области, сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
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