Ещё один пациент с коронавирусом умер в Калининградской области

https://static.news.ru/photo/ae057ee2-8ba0-11ea-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

В Калининградской области умер ещё один пациент с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных исходов в регионе выросло до шести, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу за коронавирусом.

В Калининградской области за последние сутки объявлено 37 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 395, — сообщили в штабе.

Там также отметили, что противоэпидемические мероприятия проводятся по каждому случаю заболевания, определяется круг тех, с кем контактировал заболевший, для медицинского наблюдения.

Как ранее писал NEWS.ru, наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация на данный момент складывается в Калининградской области, сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.