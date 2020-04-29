Регионы

Калининград назван регионом с самой благоприятной по COVID-19 ситуацией

02:37, 30 апреля 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация на данный момент складывается в Калининградской области, сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

С 12 мая в регионе вновь начинают работать торговые центры. Обычно они открываются в последнюю очередь, так как являются местами повышенного риска заражения из-за большого скопления людей в закрытом пространстве, пишут «Известия».

В субъектах РФ ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше, — пояснил Абзалов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, решения о смягчении ограничений во время пандемии будут очень сложными из-за высокого риска второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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