Калининград назван регионом с самой благоприятной по COVID-19 ситуацией

https://static.news.ru/photo/6acc4a18-8a72-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация на данный момент складывается в Калининградской области, сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

С 12 мая в регионе вновь начинают работать торговые центры. Обычно они открываются в последнюю очередь, так как являются местами повышенного риска заражения из-за большого скопления людей в закрытом пространстве, пишут «Известия».

В субъектах РФ ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше, — пояснил Абзалов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, решения о смягчении ограничений во время пандемии будут очень сложными из-за высокого риска второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.