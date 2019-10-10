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ЗАГС Дзержинска пошутил над запросом местной полиции. Силовики пытались выяснить, почему у определённого гражданина нет детей. Снимки документа попали в Интернет и подняли настроение пользователям.

Требование МВД связано с расследованием уголовного дела. Ведомству нужна информация, имеются ли несовершеннолетние дети у интересовавшего его Степана Чугунова 1990 года рождения, а если нет — по какой причине, пишет...