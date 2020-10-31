Депздрав Томска объяснил скопление больных COVID-19 в коридорах госпиталя

https://static.news.ru/photo/32cec514-1cda-11eb-9a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скопление пациентов в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части № 2 в Томске связано с резким ростом числа заболевших, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

По словам начальника департамента Сергея Дмитриева, в прошедшие выходные количество обращений о госпитализации в МСЧ-2 выросло до 90–95 человек в сутки.

При этом и в этих стеснённых условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь, — подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что коечный фонд приёмного отделения учреждения, где устанавливался диагноз и проводились все диагностические исследования (фильтр), увеличен с 80 до 150 коек. Также с 2 ноября действует новая маршрутизация пациентов «по скорой помощи»: приёмные покои респираторных госпиталей на базе Больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы принимают больных с подтверждённым диагнозом COVID-19, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, главврач больницы Таганрога Дмитрий Сафонов опроверг наличие проблем с вывозом умерших от коронавируса. Ранее в Сети широкий резонанс получили снятые в коридоре медучреждения кадры с телами погибших.