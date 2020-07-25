Дегтярёв впервые заговорил с протестующими в Хабаровском крае

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Назначенный руководить Хабаровским краем после ареста местного губернатора Михаил Дегтярёв впервые заговорил с протестующими. Он вышел к недовольным людям во время рабочей поездки по восточным районам региона.

Это произошло по дороге из посёлка Ванино в Советскую Гавань. Навстречу автомобилю чиновника прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул свой автомобиль и решил пообщаться с гражданами. Стихийная беседа, как отмечается в сообщении пресс-службы губернатора, «постепенно переросла в диалог о насущных проблемах и ситуации вокруг Сергея Фургала».

Это мой однопартиец. Как меня резанул его арест — никто не передаст, — ответил он одному из мужчин, котрый требовал «действий, а не слов».

Дегтярёв пояснил, что не имеет права давить на следствие и заверил, что ЛДПР «сделает всё возможное, чтобы помочь» Фургалу.

Моя же задача — временно заменить руководителя региона. Много проблем остались в подвисшем состоянии, и их нужно срочно решать, — пояснил Дегтярёв.

Он также объяснил свою позицию по поводу отказа выходить к митингующими в Хабаровске. По мнению Дегтярёва, разговора с многотысячной толпой может просто не получиться. В то же время он всегда за конструктивный диалог с различными группами людей:

С людьми я готов общаться, но цивилизованными способами. Вот, например, общаюсь сейчас с вами. Вы мне сигналили, и я остановился.

В итоге он предложил создать народный совет для консультаций с лидерами общественного мнения.

Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населённых пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться — увижусь, — приводит пресс-служба губернатора слова Дегтярёва.

Он пообещал, что после возвращения в Хабаровск подумает, как воплотить идею такого консультативного органа.

Местные жители, пользуясь случаем, пожаловались врио губернатору на проблемы своих районов. Тот, как отмечает пресс-служба, их записал и пообещал разобраться в каждой лично. Среди жалоб — высокие цены на бензин и тарифы на коммунальные услуги, отсутствие узких специалистов в медучреждениях и очереди на УЗИ.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Фургал возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» (сам Фургал член ЛДПР). Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярёва (был депутатом Госдумы от ЛДПР), что только усилило протестные настроения. Сам Дегтярёв при этом считает, что митинги в Хабаровске «подогреваются» извне, писал NEWS.ru.