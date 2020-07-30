Дегтярёв рассказал о свих планах на Фургала

https://static.news.ru/photo/eff90b64-d2e7-11ea-b5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, собирается ли он навестить своего предшественника Сергея Фургала в СИЗО. Бывший губернатор сейчас содержится в «Лефортово» в Москве.

Новый глава региона заявил, что у него таких планов не было. Но он регулярно получает информацию о содержании предшественника, пишет РИА Новости.

Есть члены общественной наблюдательной комиссии, они посещают Сергея Ивановича, общаются с ним, — разъяснил Дегтярёв.

Сам же врио губернатора сейчас больше сосредоточен на работе, которой у главы региона хватает.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации убийств в 2000-х годах. 20 июля Фургал был отправлен в отставку по утрате доверия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семья Сергея Фургала объявила о сборе средств. Деньги пойдут на защиту арестованного экс-губернатора Хабаровского края. Сестра Фургала рассказала, что счета семьи заморожены, но сейчас появилась надежда выиграть дело.