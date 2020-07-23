Дегтярёв провёл кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края провёл первые кадровые перестановки и рассказал о них во время традиционного утреннего стрима в Instagram.
Свой пост покинул первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, сообщил врио губернатора.
На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата, — анонсировал Дегтярёв.
В данный момент Никитин возглавляет аппарат комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
Также новый глава
Захар Синяговский написал заявление об уходе с должности советника губернатора, но он сосредоточится на партийной работе. Он исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление как советника, я тоже удовлетворил, — добавил врио губернатора.
По данным портала DVHAB, Захар Синяговский станет депутатом Госдумы, он займёт место Дегтярёва.
20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.
Как писал NEWS.ru ранее, у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва есть год на то, чтобы продемонстрировать свои способности, заручиться доверием жителей региона и избраться губернатором, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен