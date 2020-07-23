Дегтярёв провёл кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/59be7ece-cd5e-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/degtyarev_info

Врио губернатора Хабаровского края провёл первые кадровые перестановки и рассказал о них во время традиционного утреннего стрима в Instagram.

Свой пост покинул первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, сообщил врио губернатора.

На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата, — анонсировал Дегтярёв.

В данный момент Никитин возглавляет аппарат комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Также новый глава ждёт заявления об отставке зампреда правительства края Юрия Золочевского.

Захар Синяговский написал заявление об уходе с должности советника губернатора, но он сосредоточится на партийной работе. Он исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление как советника, я тоже удовлетворил, — добавил врио губернатора.

По данным портала DVHAB, Захар Синяговский станет депутатом Госдумы, он займёт место Дегтярёва.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru ранее, у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва есть год на то, чтобы продемонстрировать свои способности, заручиться доверием жителей региона и избраться губернатором, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.