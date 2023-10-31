Что происходит в Дагестане 31 октября: были ли новые беспорядки в аэропорту Стало известно, что сегодня происходит в Дагестане после массовых беспорядков

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Сергей Меликов (второй слева) на территории международного аэропорта Махачкалы, где накануне прошла акция протеста

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям республики на фоне прошедших массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Что там сегодня происходит и какие еще последние новости?

«Несколько слов для тех, кто участвовал в бесчинствах. Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально. Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам», — отметил Меликов.

Ситуация в Дагестане 31 октября 2023 года, последние новости

Сергей Меликов сообщил, что работа аэропорта Махачкалы полностью восстановлена. Глава региона отметил, что только на сегодня запланировано 24 рейса на прилет и 28 — на вылет.

«Всего услугами воздушной гавани воспользуются сегодня около 3 тысяч пассажиров! Билеты быстро раскупаются, этой совершенно глупой и бесполезной „акцией“ людей напугать не удалось. Добро пожаловать в Дагестан!» — заявил он.

Глава республики поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова и руководство аэропорта, «благодаря которым так быстро удалось закрыть все вопросы». Он заявил, что никому не удалось опорочить Дагестан. По словам Меликова, демонстранты «лишь повредили чужое имущество, но с этим удалось справиться».

Меликов в эфире «Соловьев Live» также отметил, что в республике продолжаются задержания участников беспорядков, которые «получат по заслугам». По его словам, нисхождения ни к кому не будет, так как «настоящий дагестанец никогда бы не обидел женщину или ребенка».

США сравнили беспорядки в Дагестане с еврейскими погромами в Российской империи. Белый дом при этом отверг причастность Запада. Посол РФ в США Анатолий Антонов воспринял комментарий Вашингтона как «попытку расшатать этноконфессиональное единство РФ». Президент Израиля Ицхак Герцог назвал беспорядки в Дагестане «контролируемым антисемитизмом»

Mash сегодня написал, что Генпрокуратура РФ проверит блогера Хасбика по экстремистской 282-й статье УК РФ — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. Заявление на него написал один из подписчиков.

«Фаната хушетского блогера возмутили два поста в Telegram-канале Магомедова, на который ведет прямая ссылка из его запрещенной официальной соцсети на 8,7 млн подписчиков. В первом — картинка со словами „Мы против еврейских беженцев“ и призывами не сдавать им квартиры, не возить их в авто и не обслуживать в заведениях. Во втором — осуждение админки отеля „Фламинго“ в Хасавюрте. Мол, номера там забиты евреями и если их всех не выселят, то „гостиница превратится в пепел“. По мнению подписчика Хасбуллы, такие вещи могли в том числе спровоцировать людей выйти на штурм аэропорта в Махачкале, после которого задержано уже 83 человека. Пусть в следующих постах Хасбик и осудил протестующих, на него все равно написали заявления в прокуратуру дагестанской столицы и Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и экстремизме», — сообщил источник.

По информации местных СМИ, ситуация в регионе в настоящее время спокойная. Никаких новых беспорядков или столкновения с полицией не было.

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