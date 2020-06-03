Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 24

https://static.news.ru/photo/6f779a18-a5c5-11ea-9429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look

3 июня в Пензенской области скончались два пациента с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 24.

Об этом пресс-секретарь главы области Дина Черёмушкина написала в своём Telegram-канале. Умершие 3 июня — мужчина 1956 года рождения и женщина 1970 года рождения. У женщины были сопутствующие патологии: ожирение третьей степени и артериальная гипертензия. У обоих скончавшихся пациентов коронавирус вызвал осложнение в виде пневмонии.

Всего за время пандемии в регионе выявили 2585 случаев COVID-19. Один из 24 погибших был гражданином Казахстана.

Как сообщал NEWS.ru, 2 июня в Пензенской области также скончались двое больных с коронавирусной инфекцией.