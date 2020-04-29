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Число заражённых коронавирусом в Звёздном Городке увеличилось до 55 человек

14:35, 30 апреля 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 в городском округе Звёздный Городок Московской области достигло 55 человек. Рост заболевших произошёл в основном за счёт положительных результатов тестов у родственников ранее инфицированных.

Всего заболевших 55, из них: сотрудники ЦПК — 8 человек, сотрудники МСЧ-2 — 15 человек, — написал в Instagram глава муниципалитета Евгений Баришевский.

Он уточнил, что случаи заболевания выявлены в настоящее время почти во всех домах Звёздного Городка, и напомнил жителям, что режим изоляции продлён до 11 мая и передвижение возможно только по пропускам.

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Как писал NEWS.ru, в Московской области ещё 41 человек вылечился от коронавирусной инфекции. Общее количество победивших COVID-19 возросло в регионе до 430. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

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