Число заражённых коронавирусом в Звёздном Городке увеличилось до 55 человек

https://static.news.ru/photo/fdecf578-86ac-11ea-a17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 в городском округе Звёздный Городок Московской области достигло 55 человек. Рост заболевших произошёл в основном за счёт положительных результатов тестов у родственников ранее инфицированных.

Всего заболевших 55, из них: сотрудники ЦПК — 8 человек, сотрудники МСЧ-2 — 15 человек, — написал в Instagram глава муниципалитета Евгений Баришевский.

Он уточнил, что случаи заболевания выявлены в настоящее время почти во всех домах Звёздного Городка, и напомнил жителям, что режим изоляции продлён до 11 мая и передвижение возможно только по пропускам.

Как писал NEWS.ru, в Московской области ещё 41 человек вылечился от коронавирусной инфекции. Общее количество победивших COVID-19 возросло в регионе до 430. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.