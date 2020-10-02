Оренбургские чиновники совершили сотни нарушений при реализации нацпроектов

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

СК России по Татарстану проверит информацию о смерти молодого человека в результате избиения в Альметьевске, сообщает inkazan.ru . По словам девушки скончавшегося, он пытался поговорить с компанией отдыхающих, которым сдал коттедж. Соседи пожаловались на то, что они шумели. Однако в какой-то момент разговора молодой человек вылетел из толпы и упал, а стоявшие рядом парни не только не помогли ему, но и пытались помешать вызову скорой помощи.

Башкирия

В Башкирии сократилось число смертей от суицидов. Однако эксперт рассказал журналистам mkset.ru , что дело не в снижении самого уровня смертности, а в статистике. В Уфе, например, резко выросло количество смертей от «повреждений с неопределёнными намерениями».

Нижегородская область

В Нижегородской области вторую неделю тлеет мусор на свалке ТБО, пишет newsnn.ru . Несмотря на заявления МЧС о том, что возгорание находится под контролем, люди жалуются на запах гари и смог в районе Богородска, Дзержинска и на Арзамасской трассе.

Удмуртия

В Удмуртию поступили первые дозы вакцины от коронавируса. Журналисты udm-info.ru провели опрос, готовы ли граждане прививаться. Оказалось, что цифры «за» и «против» примерно равны — 46% против 44%.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции проводят проверку из-за отравления кошек в котокафе. Как пишет rostovgazeta.ru , ранее неизвестные просунули пирожок с отравленным мясом за ограждение к животным. Четыре из них отравились, одна кошка находится в критическом состоянии.

Приморье

Во Владивостокском морском торговом порту митингуют докеры, пишет vostokmedia.com . Они недовольны тем, что «московская голова» порта снимет с должности гендиректора Заирбека Юсупова и поставит на его место Романа Кухарчука.

Омская область

Алексей Коротков /Аварийный Омск

В центре Омска пасутся коровы. Как пишет gorod55.ru , в Сети появились фотографии животных, мирно прогуливающихся по парковке около многоэтажного дома. В комментариях некоторые жители в шутку предположили, что коров выпустили косить траву.

Оренбургская область

Оренбургские чиновники совершили 549 нарушений при реализации национальных проектов. Как пишет 56orb.ru , в суд было направлено 25 исков, возбуждено 11 уголовных дел. Также обнаружилось, что на областном и региональном уровнях боятся осваивать федеральные деньги, которые должны были пойти на субсидии и оплату курсов по повышению квалификации работников предприятий.

Карелия

Охотники застрелили волков, которые держали в страхе жителей нескольких поселков Карелии. Как сообщает karelinform.ru , животные по ночам приходили в населённые пункты и грызли сторожевых собак. Охотинспекторы района установили фотоловушки, которые помогли им выследить и ликвидировать хищников.

Тюменская область

В Тюмени студент со сломанной ногой переплыл реку, пытаясь убежать от автоинспекторов. Как сообщает nashgorod.ru , 17-летний парень ехал за рулем автомобиля, когда его заметили сотрудники ГИБДД и попросили остановиться. Молодой человек проигнорировал требование инспекторов и попытался скрыться. Во время погони он сломал ногу, что не помешало ему спрыгнуть в реку и переплыть на другой берег. Там его задержали и доставили в участок.

Хабаровский край

ФБГУ «Заповедное Приамурье»

В Хабаровском крае заповедник «Болоньский» ушёл под воду. Как сообщает transsibinfo.com , уровень воды за пару дней поднялся больше, чем на 30 сантиметров и стал критическим для инфраструктуры заповедника, который охраняется как место гнездования и отдыха водоплавающих и околоводных видов птиц. Некоторые строения затоплены до уровня окон. Сотрудники предполагают, что восстанавливать заповедник придётся из собственных средств, так как они до сих пор не получили компенсации за проведённые работы после наводнений 2013 и 2019 годов.

Ставропольский край

Душевный Ставрополь/vk.com

В Ставрополе в гимназии № 3 на одну из учениц упала часть отделочного материала с потолка. Как пишет newstracker.ru , инцидент произошёл во время уроков в старом корпусе школы. Региональная прокуратура начала проверку по данному факту. Это второй случай падения потолка за месяц: ранее в школе № 32 часть отделочного материала с потолка также упала на ученицу.

Челябинская область

В Челябинской области обостряется дефицит кадров в сфере здравоохранения. Как пишет «Курс дела» , в Еманжелинском районе он составляет свыше 40%. Медики и медсёстры начали массово увольняться из единственной больницы в городе. По данным Минздрава, участковому врачу приходится отрабатывать 80 обращений в день: 50 в поликлинике и 30 на выезде.

ХМАО

В школах Югры обычные звонки будут заменены на фрагменты произведений классической музыки. С 1 октября в учебных заведениях будут звучать Глинка, Шостакович и другие композиторы, сообщает muksun.fm . По мнению властей, такая практика позволяет приобщать детей к классической музыке, так как школьники будут слышать её на протяжении всего дня.

Волгоградская область

Рабочий из Волгограда получил компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей от работодателя, по вине которого он едва не стал жертвой несчастного случая на производстве. Мужчина перенёс несколько операций и частично утратил трудоспособность. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , волгоградец долгое время находился на лечении в стационаре, ему пришлось пройти через несколько хирургических операций.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле Управление пенсионного фонда России приостановило приём граждан из-за выявленного коронавируса у сотрудников, пишет издание tagilcity.ru . ПФР в основном работает с категорией людей, которые находятся в группе риска, поэтому ведомство сейчас не принимает граждан. Заболевшие являются сотрудниками клиентской службы — они работают непосредственно с посетителями. Уже назначенные приёмы переносятся.

Ленинградская область

Число безработных в Санкт-Петербурге во время пандемии выросло в восемь раз. На конец сентября на учёте в службе занятости состояли 108 тысяч граждан, лишившихся заработка. Как сообщается на портале newia.ru , с начала года в Северной столице безработными были признаны 133,7 тысячи человек, а 94% от этого числа были зарегистрированы в службе занятости в период пандемии COVID-19.

Хакасия

В Хакасии режим повышенной готовности в связи с пандемией продлили до 1 ноября. Это решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию COVID-19. Как сообщает newkhakasiya.online , в течение недели в регионе ежедневно выявляют примерно 40 новых случаев инфицирования. С учётом неблагоприятного прогноза по развитию ситуации и позиции Роспотребнадзора, штаб принял вполне ожидаемое решение о продлении особого режима в Хакасии.

Сибирь