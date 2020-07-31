Большая концентрация ртути зафиксирована в воде в Усолье-Сибирском

https://static.news.ru/photo/a7930784-d392-11ea-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Андрей Wargus - http://wikimapia.org/30031053/ru/ООО-«Усольехимпром»#/photo/4720456, CC BY-SA 3.0,

Службы экологического и технического надзора обнаружили в сточных водах «Усольехимпром» предельно допустимую концентрацию ртути в Иркутской области. ПДК ртути в сточных водах предприятия превышена в 34 тысячи раз, в воздухе — в 367 раз.

Также обнаружено превышение содержания концентрации нефтепродуктов в 3 тысячи раз, железа в 190 раз, меди в 22 раза, фосфатов в 5 тысяч раз. В почве на территории предприятия превышение ПДК ртути зафиксировано в 32 раза, свинца — в 629 раз, нефтепродуктов в 8,7 раза, цинка 5,4 раза, меди — в 21 раз, пишет ТАСС.

По предварительным данным, источником загрязнения стал цех ртутного электролиза, который проработал с 1970 года по 1998. К моменту прекращения деятельности цеха там скопилось 1200 тонн ртути.

Опасными являются и другие объекты на территории предприятия. Также там продолжают находиться 24 ёмкости с опасными отходами, их наименования не установлены, собственник неизвестен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение организовать доследственную проверку по факту экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.