Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 23:14

Более полусотни дронов уничтожили над Россией за три часа

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны уничтожили 52 дрона Вооруженных сил Украины над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Такое число беспилотников было сбито в период с 20:00 до 23:00 мск, уточнили в ведомстве.

БПЛА перехватили над Московским регионом и Крымом, говорится в публикации. Остальные воздушные цели уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областями.

Ранее восемь беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили над территорией Брянской области, передал губернатор региона Александр Богомаз. О пострадавших среди мирных жителей политик ничего не написал.

До этого украинские беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате атак пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки автомобилей, частные дома и коммерческие объекты.

БПЛА
Россия
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличение пенисов, уголовка на Украине: как живет Сабуров после депортации
США ждут ответа от Ирана по 15 пунктам
Как избежать разных видов рака: шесть жизненно важных советов онколога
Золото ОИ, Тутберидзе, Валиева, отношения с Раскатовым: как живет Щербакова
«Почему он такое говорит»: в Госдепе удивились лживости Зеленского
Призера Олимпиады унесли со льда после травмы на шоу Навки
Тимур Иванов заключил досудебное соглашение
Более полусотни дронов уничтожили над Россией за три часа
«Прекратить кровопролитие»: Россия обратилась с жестким призывом в СБ ООН
Популярный российский рэпер покорил Кремль
Трамп сломает зубы о Харк: как нефтяной маневр Ирана поможет победить США
Лавров связался с Ираном для проведения срочных переговоров
Полеты самолетов запретили над одним из российских городов
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Брянскую область
Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем
Раскрыто, что в США решили по наземной операции в Иране
Рубио поставил точку в вопросе гарантий безопасности для Украины
Рубио признался, что думает о диалоге с Россией
США сделали союзникам тревожное предупреждение
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.