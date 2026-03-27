Более полусотни дронов уничтожили над Россией за три часа

Средства противовоздушной обороны уничтожили 52 дрона Вооруженных сил Украины над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Такое число беспилотников было сбито в период с 20:00 до 23:00 мск, уточнили в ведомстве.

БПЛА перехватили над Московским регионом и Крымом, говорится в публикации. Остальные воздушные цели уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областями.

Ранее восемь беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили над территорией Брянской области, передал губернатор региона Александр Богомаз. О пострадавших среди мирных жителей политик ничего не написал.

До этого украинские беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате атак пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки автомобилей, частные дома и коммерческие объекты.